Roma, 6 set. (LaPresse) – “Prepareremo una denuncia in merito alla vicenda. Il Ministro non ha nulla da temere. Abbiamo avuto un lungo colloquio ed abbiamo sviscerato il caso in ogni suo aspetto. E’ una vicenda privatissima e non c’è nulla che possa preoccupare il ministro”. Così l’avvocato Silverio Sica, difensore del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

