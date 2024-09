Napoli, 5 set. (LaPresse) – “Che io sappia no, perché non si sono affrontate le questioni relative alla sicurezza”. Così il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha risposto alla domanda se lo scambio di documenti avvenuto nei giorni scorsi sul programma del G7 della Cultura che si terrà a Napoli dal 19 al 21 settembre possa aver intaccato la sicurezza in particolare in relazione alla prevista tappa a Pompei.

