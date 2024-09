Bologna, 5 set. (LaPresse) – Ieri sera un ragazzo di 17 anni è morto, a Bologna, a seguito di un’aggressione in via Piave, che ha coinvolto più persone. Lo ha confermato la questura, che è intervenuta con le volanti a seguito di una segnalazione. Secondo quanto ricostruito, durante una lite tra alcuni ragazzi, uno di loro avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito due 17enni. Uno dei due, trasportato subito in ospedale, risultato particolarmente grave, è deceduto poco dopo per le lesioni riportate. L’altro ragazzo rimasto ferito è stato dimesso, invece, con una prognosi di 10 giorni. A seguito degli accertamenti svolti, gli operatori di polizia hanno individuato e fermato un minore, la cui posizione è, in questo momento, al vaglio dell’Autorità giudiziaria.

