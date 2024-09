Milano, 4 set. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha rassegnato le proprie dimissioni in una lettera alla Verkhovna Rada, ovvero il parlamento ucraino. Lo ha fatto sapere presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk in un post su Facebook, precisando la richiesta verrà esaminata in una delle prossime sessioni plenarie del parlamento.

