Milano, 4 set. (LaPresse) – “Vi sono casi in cui la fede in Dio viene continuamente posta in primo piano, ma spesso per essere purtroppo manipolata e per servire non a costruire pace, comunione, dialogo, rispetto, collaborazione, fraternità, ma per fomentare divisioni e odio”. Lo ha detto il Papa parlando alle autorità, alla società civile e al corpo diplomatico dell’Indonesia in un discorso al palazzo presidenziale di Giacarta.

