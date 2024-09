Roma, 4 set. (LaPresse) – Tragedia ieri sera ad Itri in provincia di Latina. La vittima dello schianto mortale è Alessio Mancini di 22 anni, coordinatore della sezione di Itri dei giovani di Forza Italia. Il 22enne era in sella alla sua moto, quando per cause in via d’accertamento si è scontrato con un’automobile che procedeva nel senso opposto si marcia, all’altezza di via Sperlonga. Indagano i carabinieri.

