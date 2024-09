Roma, 4 set. (LaPresse) – “La prima persona a cui devo chiedere scusa è mia moglie, una persona eccezionale, poi a Giorgia Meloni, che ho messo in imbarazzo, e ai miei collaboratori, che si sono trovati coinvolti in questa vicenda”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un’intervista al Tg1, visibilmente commosso.

