Milano, 3 set. (LaPresse) – Impresa di Luna Rossa nella Louis Vuitton Cup di vela, la competizione che designa lo sfidante per la finale dell’America’s Cup. Nelle acque di Barcellona, in una giornata di pioggia con fulmini pericolosissimi in acqua, la barca italiana ha battuto per la prima volta e nettamente i defender di Team New Zeland. Con una partenza da brividi, Luna Rossa parte subito davanti e prende poi il largo grazie ad un problema accusata dalla barca neozelandese. Luna Rossa viaggia spedita verso il traguardo, poi proprio durante l’ultima boa una serie di fulmini in acqua portano New Zealand a ritirarsi per precauzione e gli organizzatori a fermare la regata e quelle successive. Luna Rossa comunque ottiene una netta vittoria, la prima dopo le sconfitte accusate nel preliminare e nel primo round robin. Una dimostrazione di forza di Luna Rossa, al comando della classifica tra gli sfidanti e ormai favorita per la qualificazione all’atto decisivo dell’America’s Cup contro i defender di Team New Zeland.

