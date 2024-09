Milano, 3 set. (LaPresse) – “Abbiamo deciso di interrogarlo per puntualizzare qualche dettaglio”. Lo ha detto Sabrina Diraranto, procuratrice facente funzione per i minori di Milano, all’uscita dal carcere minorile Beccaria, dove è detenuto il 17enne, reo confesso della strage familiare compiuta nella notte fra il 31 agosto e il primo settembre a Paderno Dugnano, in provincia di Milano.

