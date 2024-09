Milano, 2 set. (LaPresse) – Un alto funzionario dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto alle affermazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden secondo cui il premier non sta facendo abbastanza per garantire un accordo sul rilascio degli ostaggi. “È sconcertante che il presidente Biden stia facendo pressioni sul primo ministro Netanyahu, che ha accettato la proposta degli Stati Uniti per un accordo già il 31 maggio e la proposta ponte degli Stati Uniti il 16 agosto, e non sul leader di Hamas Yahya Sinwar, che continua a rifiutare con veemenza qualsiasi accordo”, ha affermato il funzionario. Lo riporta il Times of Israel. La dichiarazione di Biden “è particolarmente pericolosa quando viene fatta solo pochi giorni dopo che Hamas ha giustiziato sei ostaggi israeliani, tra cui un cittadino americano”, ha aggiunto il funzionario israeliano, riferendosi all’omicidio a Gaza di Hersh Goldberg-Polin.

