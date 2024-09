Milano, 2 set. (LaPresse) – “Dobbiamo restare uniti come una sola persona contro un nemico crudele che vuole distruggere tutti noi, tutti noi senza eccezioni”. Lo ha detto in conferenza stampa a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre decine di migliaia di israeliani stanno protestando contro la sua gestione dei colloqui per un accordo con Hamas.

