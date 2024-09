Milano, 2 set. (LaPresse/AP) – Il governo britannico ha annunciato di voler sospendere le esportazioni di alcune armi verso Israele perché c’è il rischio che vengano utilizzate per violare il diritto internazionale. Il ministro degli Esteri David Lammy ha dichiarato che c’è un “chiaro rischio” che alcune armi possano essere usate per “commettere o facilitare una grave violazione del diritto umanitario internazionale”. La decisione riguarda circa 30 delle 350 licenze di esportazione verso lo Stato ebraico e non si tratta di un embargo sulle armi. Lo stop riguarda componenti per aerei militari, elicotteri, droni e articoli che facilitano la definizioni di obiettivi da colpire a terra.

