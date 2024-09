Milano, 2 set. (LaPresse) – “Non solo io non ho alcuna intenzione di abolire l’assegno unico. Tutt’altro, lo sto difendendo, il governo lo sta difendendo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a ‘4 di sera’ in onda su Retequattro. “Intanto noi l’abbiamo aumentato: 3 miliardi in più sull’assegno unico in questi anni, riguarda 6 milioni di famiglie. Che cosa accade adesso? La Commissione europea ci apre una procedura di infrazione perché dice che noi dobbiamo dare l’assegno unico anche a tutti gli immigrati in Italia anche quando figli che sono residenti all’estero. Questa previsione, insieme a una serie di altre cose che chiede la Commissione europea, rischia di rendere l’assegno unico insostenibile”, ha aggiunto. “Perché il Pd che con Zingaretti ha detto di essere d’accordo con la Commissione europea non ci dà invece una mano a batterci per difendere questa misura che è fondamentale per le famiglie italiane e che il governo italiano continuerà a confermare e a difendere invece di fare la propaganda sulle notizie inventate da certa stampa?”, ha concluso Meloni.

