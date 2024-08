Roma, 31 ago. (LaPresse) – Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale degli Us Open. Il tennista azzurro supera nettamente in tre set 6-1, 6-4, 6-2 l’australiano Christopher O’Connell. Al prossimo turno il numero uno del mondo sfiderà il vincitore della partita in corso fra lo statunitense Tommy Paul e il canadese Gabriel Diallo.

