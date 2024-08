Milano, 31 ago. (LaPresse) – “Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) e le Forze di sicurezza irachene hanno condotto un raid congiunto nell’Iraq occidentale che ha causato la morte di 15 combattenti dell’Isis”. Lo si legge in un post su X del Centcom, in cui si specifica che il gruppo dell’Isis aveva a disposizione “numerose armi, granate e cinture esplosive. Non ci sono indicazioni di vittime civili”.

