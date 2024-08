Milano, 30 ago. (LaPresse/AP) – “Sono inequivocabile e incrollabile nel mio impegno per la difesa di Israele e la sua capacità di difendersi”. Lo ha detto la vicepresidente degli Stati Uniti e candidata dem alle elezioni Usa, Kamala Harris, nella sua prima intervista alla Cnn dopo la nomination presidenziale, rispondendo a una domanda sulla guerra di Israele con Hamas a Gaza. “Sono stati uccisi troppi palestinesi innocenti e dobbiamo raggiungere un accordo”, ha aggiunto Harris in merito agli sforzi dell’amministrazione Biden per aiutare a mediare in ottica di un cessate il fuoco per porre fine temporaneamente ai combattimenti a Gaza. “Questa guerra deve finire”, ha sottolineato Harris. Che ha anche promesso di “lavorare per una soluzione a due stati”, una politica coerente con l’amministrazione Biden.

