Milano, 30 ago. (LaPresse) – A luglio, rispetto al mese precedente, crescono sia gli occupati sia gli inattivi e diminuiscono i disoccupati. Lo rileva l’Istat, indicando che l’occupazione aumenta ((+0,2%, pari a +56mila unità) per le donne, gli autonomi e in tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni per i quali cala; il numero di occupati diminuisce anche tra i dipendenti. Il tasso di occupazione sale al 62,3% (+0,1 punti).

