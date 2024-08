Roma, 30 ago. (LaPresse) – “Totale sintonia su tutti i dossier, a partire dalla politica estera. Soddisfazione per la rinnovata autorevolezza e affidabilità dell’Italia nello scenario globale, come ribadito anche dal successo della presidenza italiana del G7, e condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina”. È quanto si legge in una nota comune diffusa al termine del vertice del centrodestra a cui hanno preso parte a palazzo Chigi la premier e leader di FdI, Giorgia Meloni, i vicepremier e segretari di Lega e FI Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

