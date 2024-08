Milano, 30 ago. (LaPresse) – “La libertà di parola è il fondamento della democrazia e un giudice pseudo non eletto in Brasile la sta distruggendo per scopi politici”. Lo scrive su X Elon Musk dopo la decisione della Corte federale del Brasile di sospendere il social nel Paese.

