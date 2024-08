Milano, 29 ago. (LaPresse) – Nessun problema per Jannik Sinner che accede al terzo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione. Il 23enne altoatesino, numero uno del mondo e del tabellone, ha battuto lo statunitense Alex Michelsen, numero 49 Atp, con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-2 in un’ora e 41 minuti di gioco.

