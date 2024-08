Roma, 28 ago. (LaPresse) – “Bisogna dirlo con chiarezza: c’è chi opera sistematicamente e con ogni mezzo per respingere i migranti. E questo, quando è fatto con coscienza e responsabilità, è un peccato grave”. Così Papa Francesco in piazza San Pietro per la consueta udienza del mercoledì.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata