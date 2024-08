Francoforte (Germania), 28 ago. (LaPresse) – “L’Spd è favorevole a una naturalizzazione più rapida per le persone che si affermano in un Paese in modo particolarmente veloce dal punto di vista educativo, professionale o sociale”. Lo ha detto a LaPresse Hakan Demir, relatore del gruppo parlamentare dei socialdemocratici tedeschi dell’Spd, commentando le iniziative sul diritto alla cittadinanza come lo ‘ius scholae’.

