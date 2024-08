Milano, 27 ago. (LaPresse) – Un ostaggio israeliano è stato tratto in salvo vivo questa mattina dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Era in un tunnel nel sud della Striscia di Gaza. L’ostaggio liberato è Qaid Farhan al-Qadi, 52 anni, originario di una comunità beduina nei pressi della città israeliana di Rahat. Era stato rapito dai miliziani di Hamas il 7 ottobre nella comunità di Mivtahim, poco distante dalla fabbrica di imballaggi in cui lavorava, nel kibbutz Magen. Al-Qadi è stato trovato vivo all’interno di un tunnel dai commando dell’unità d’élite Shayetet 13 della Marina. L’operazione è stata guidata dal Comando meridionale dell’Idf, dall’agenzia di sicurezza Shin Bet e dalla 162esima divisione dell’Idf. Sarebbe in buona salute.

