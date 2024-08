Milano, 26 ago. (LaPresse) – Il violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina sul varesotto ha investito anche l’aeroporto di Malpensa. La bomba d’acqua ha colpito lo scalo tra le 11 e mezzogiorno e in quell’ora, secondo quanto riferisce Sea – società che gestisce l’aeroporto – 27 voli sono stati sospesi o dirottati tra Linate, Bergamo, Torino e Venezia. Alcuni aerei sono rimasti nei cieli in attesa di atterrare. Infiltrazioni d’acqua si sono verificate al Terminal 1 ma l’aeroporto, precisa Sea, non è mai stato chiuso. Nel primo pomeriggio la situazione è rientrata e tutte le operazioni sono tornate alla normalità.

