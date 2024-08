Bottanuco (Bergamo), 26 ago. (LaPresse) – “Attriti tra Sharon e Sergio? Non ci sono mai state divergenze e andavano d’accordo”. Così a LaPresse Bruno Verzeni risponde alla domanda sulle presunte divergenze di coppia tra Sharon Verzeni, la donna uccisa a coltellate a Terno d’Isola in provincia di Bergamo la notte tra il 29 e 30 luglio, e il compagno Sergio Ruocco, uscendo dalla villetta di via Adda a Bottanuco, in provincia di Bergamo, per accompagnare i nonni, la zia e la cugina di Sharon dopo una visita alla famiglia.

