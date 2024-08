Milano, 26 ago. (LaPresse) – È morto in seguito a un incidente avvenuto nella masseria di famiglia a Cassano Irpino, in provincia di Avellino. Per Alex Boccella, carabiniere in servizio presso l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, non c’è stato nulla da fare.

