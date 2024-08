Milano, 24 ago. (LaPresse) – Un uomo è stato arrestato dalla polizia nel centro per rifugiati a Solingen. Fonti allo Spiegel hanno precisato che sarà interrogato come presunto testimone dell’attacco con coltello avvenuto ieri sera, mentre il principale sospettato è ancora in fuga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata