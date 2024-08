Roma, 23 ago. (LaPresse) – “Non voglio entrare nell’ambito delle decisioni altrui, credo che ognuno faccia le cose che pensa siano migliori per lui e il suo carattere. Se un calciatore sta bene a Roma in un calcio di alto livello, la scelta può essere nella normalità”. Così a LaPresse l’ex campione del mondo Dino Zoff, in merito alla scelta di Paulo Dybala di restare alla Roma rifiutando la maxi offerta della squadra araba dell’Al-Qadsiah.

