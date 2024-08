Milano, 22 ago. (LaPresse) – Un ex pastore evangelico di 83 anni è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Trento perché indagato per il reato di atti sessuali con minorenne. L’uomo, prima operante in una comunità della Chiesa Evangelica nella provincia di Trento, ha molestato una bambina di 7 anni ed è stato messo agli arresti domiciliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata