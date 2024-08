Palermo, 22 ago (LaPresse) – Si attende solo il ritrovamento di Hannah Lynch, la figlia 18enne del miliardario inglese Mike Lynch, per procedere con gli avvisi di garanzia per naufragio, disastro, omicidio plurimo e lesioni colpose. Una volta recuperata l’ultima dispersa la procura di Termini Imerese conferirà l’incarico per le autopsie.

