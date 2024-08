Milano, 22 ago. (LaPresse) – Nicola Morra, senatore del M5S ed ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, sarà candidato di Uniti per la Costituzione alle elezioni regionali in Liguria. “Mi è stato chiesto di spendermi – spiega Morra a LaPresse – per una Regione in cui questioni di infiltrazioni mafiosa, soprattutto non più attraverso intimidazioni bensì attraverso corruzione, sono all’ordine del giorno, e quindi ho dato la mia disponibilità. Fermo restando che avevo dato la mia disponibilità anche ad essere candidato come semplice consigliere, perché questo è uno scontro di culture politiche. A noi non piacciono né gli uni né gli altri”.

