Roma, 17 ago. (LaPresse) – La Rai ha ritenuto, a quanto apprende LaPresse da fonti dell’azienda, esclusivamente per garantire sicurezza e tutela personale, di far rientrare temporaneamente in Italia la giornalista Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini.

