Milano, 16 ago. (LaPresse) – Si è concluso il secondo giorno di colloqui a Doha, in Qatar, sul cessate il fuoco in Medioriente e la delegazione israeliana rientrerà stasera in Israele. Lo riporta Ynet, citando fonti informate sui dettagli secondo cui le discussioni sono state buone e nei prossimi giorni continuerà il dialogo fra le parti, che sarà seguito da un altro summit. Secondo quanto riporta il Times of Israel, il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha comunicato che il secondo giorno di colloqui si è concluso e che nelle prossime ore il suo ufficio pubblicherà una dichiarazione per fornire aggiornamenti sullo stato dei negoziati.

