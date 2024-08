Milano, 14 ago. (LaPresse) – L’esercito ucraino ha formato una zona “cuscinetto” sul territorio della regione russa di Kursk a scopo di autodifesa. In questa zona dovrebbe essere garantita la fornitura di cibo, medicine e altri beni necessari alla popolazione civile. È quanto ha fatto sapere il difensore civico ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets, durante una riunione sulla situazione nel Kursk. All’incontro hanno partecipato il presidente Volodymyr Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak, il primo ministro Denys Shmyhal, il ministro degli Interni Ihor Klymenko, la ministra per la Reintegrazione dei Territori Temporaneamente Occupati Iryna Vereshchuk. Anche Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle Forze armate ucraine, si è unito alla conversazione in videocollegamento. Lo riporta Rbc-Ukraine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata