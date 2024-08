Roma, 13 ago. (LaPresse) – Nel corso dei primi sei mesi del 2024, l’INPS ha erogato un totale di 9,9 miliardi di euro, destinati a 9,8 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari. L’Assegno Unico Universale (AUU) rappresenta una prestazione “proattiva” erogata dall’Istituto, che tramite una e-mail ai genitori che hanno dato il consenso per ricevere comunicazioni li invita a presentare la domanda per richiedere l’assegno o integrare il beneficio per altri figli a carico. Per agevolare le famiglie beneficiarie dell’AUU e garantire certezza nei tempi di erogazione, l’INPS ha stabilito con la Banca d’Italia le date di pagamento per il secondo semestre 2024, fissate per il mese di agosto nei giorni 16, 19 e 20.

