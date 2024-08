Roma, 12 ago. (LaPresse) – Un uomo è stato arrestato e si trova in custodia dopo un accoltellamento a Leicester Square, nel centro di Londra. Lo riferisce su X la polizia di Westminster, aggiungendo che al momento non ci sarebbero “altri sospettati”. Due le persone ferite, una 34enne e una bambina di 11 anni che sono state trasportate in ospedale. “Attendiamo aggiornamenti sulle loro condizioni”, ha aggiunto la polizia.

