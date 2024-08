Milano, 10 ago. (LaPresse) – “E’ stata inoltre prevista la valorizzazione dello stadio Giuseppe Meazza, ubicato in via Piccolomini”. E’ la frase che, nel dibattito sulla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter che venerdì hanno comunicato al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “interesse” per l’operazione, spunta da una delibera già votata da Palazzo Marino nel 2019. Si tratta del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), predisposto dalla prima giunta Sala, dove a pagina 185, su oltre 1.400 del documento, si legge che l’eventuale “valorizzazione” della Scala del Calcio è già stata inserita quell’anno nel “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019” che “prevede la vendita di aree, edifici, magazzini, strutture immobiliari in disuso che versano in uno stato di profondo degrado”.

