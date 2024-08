Milano, 9 ago. (LaPresse) – Fine settimana rovente in Italia con la situazione peggiore prevista per domenica quando saranno 14 le città da bollino rosso, da Nord a Sud. È quanto emerge dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Già sabato sarà una giornata particolarmente a rischio con 9 città in allerta massima di livello 3: bollino rosso per Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. In arancione 11 città, le altre avranno un livello di allerta 1 (giallo), tra cui Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata