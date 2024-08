Milano, 8 ago. (LaPresse) – Le truppe ucraine hanno sfondato almeno 2 linee di difesa al confine russo e un punto fortificato, avanzando di circa 10 chilometri nella regione russa di Kursk. Lo afferma un report degli analisti dell’American Institute for the Study of War (ISW). “Questa svolta è stata una pietra miliare significativa nel conflitto”, ha detto l’Isw, “e sottolinea la capacità dell’esercito ucraino di ottenere successi anche in territorio nemico”. Lo riporta Unian.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata