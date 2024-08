Roma, 8 ago. (LaPresse) – I primi F-16 forniti dai Paesi occidentali sarebbero stati avvistati nei cieli sopra il distretto di Kakhovka della regione di Kherson, occupata dai russi. Lo ha riferito su Telegram il capo, per conto di Mosca, del distretto, Pavel Filipchuk. Lo riporta la Tass. “Cari residenti di Kakhovka, connazionali. Da ieri, gli F-16 sorvolano il nostro distretto. Questo viene fatto solo per seminare il panico, per sopprimere la nostra fiducia nella vittoria. È importante non soccombere a questi sentimenti”, ha scritto, assicurando che gli F-16 “verranno tutti abbattuti e distrutti”.

