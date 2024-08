Milano, 8 ago. (LaPresse) – Dopo un terremoto di magnitudo 6.9, in Giappone è stata emessa un’allerta tsunami per le coste sud del Paese. In particolare per le prefetture di Ehime, di Kochi, di Oita (lungo la costa del Canale di Bungo), di Miyazaki, nella parte orientale della prefettura di Kagoshima e nelle regioni di Tanegashima e Yakushima. Lo riportano i media giapponesi.

