Milano, 8 ago. (LaPresse) – “Un tempo la colpa era dello stagista, ora del social media manager”. Così per il post del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in cui si parlava dei “due secoli e mezzo di Napoli” a fronte, invece, dei 2.500 anni che in realtà ha la città partenopea, la colpa è ricaduta su responsabile dei social, ma parlando con LaPresse, Riccardo Perrone, presidente dell’Associazione Smm e social media maganer di Taffo, spiega che dietro la pubblicazione di un post vi è “un lavoro di concerto”. “Perché rendere pubblico che si è dimesso, esponendolo alla gogna mediatica?”, si domanda Perrone.

