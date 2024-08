Roma, 8 ago. (LaPresse) – Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, avrebbe inviato un messaggio ai principali dirigenti del gruppo fuori dalla Striscia di Gaza, esortandoli a raggiungere un accordo di tregua con Israele senza attendere un’eventuale escalation tra Israele l’Iran. Lo riporta Canale 12, citando fonti anonime della stessa Hamas. L’emittente spiega che Sinwar starebbe subendo forti pressioni da parte dei suoi comandanti militari a Gaza e avrebbe rassicurato i leader di Hamas in Qatar che non ci saranno interferenze nei colloqui per una possibile tregua. Sinwar, tra l’altro, non sarebbe contento di essere stato scelto come successore di Ismail Haniyeh a capo dell’ufficio politico di Hamas, ritenendo che tale nomina rappresenti una trappola, un titolo che gli è stato attribuito senza la possibilità di svolgere i relativi compiti, visto che si nasconde nei tunnel di Gaza. Di conseguenza, questo consentirebbe ad altri suoi vice all’estero – ai quali non è mai stato vicino – come Zaher Jabarin, di diventare attori più rilevanti all’interno di Hamas.

