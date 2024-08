Trinitapoli (Bat), 8 ago. (LaPresse) – Incidente mortale nella sesta provincia pugliese: la vittima è un agricoltore. Il trattore, per cause da accertare, è finito fuori strada, ribaltandosi, ed ha terminato la marcia contro un albero. È successo in una zona di campagna fra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia (Bat). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale.

