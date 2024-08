Madrid (Spagna), 8 ago. (LaPresse) – I Mossos d’Esquadra hanno arrestato un loro agente per il suo coinvolgimento nella fuga dell’ex presidente della Generalitat catalana Carles Puigdemont. Lo hanno confermato a LaPresse fonti della polizia catalana. Il leader indipendentista ha fatto perdere le sue tracce dopo aver partecipato a un evento a Barcellona organizzato in suo onore da Junts. Secondo la tv catalana TV3 ci sarebbe stato un accordo tra l’ex presidente della Generalitat e i Mossos secondo cui la polizia avrebbe permesso a Puigdemont di tenere il suo discorso in piazza e si sarebbe poi consegnato una volta terminato l’intervento. Il leader indipendentista avrebbe però rotto l’accordo fuggendo in un auto, ha riferito TV3.

