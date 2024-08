Dacca (Bangladesh), 8 ago. (LaPresse/AP) – Il premio Nobel Muhammad Yunus ha prestato giuramento come capo del governo provvisorio del Bangladesh. La cerimonia è avvenuta nel palazzo presidenziale di Dacca alla presenza del presidente del Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, di diplomatici stranieri, esponenti della società civile, e membri dell’ex partito di opposizione. Assenti, invece, i rappresentanti della forza politica dell’ex premier, Sheikh Hasina, costretto a dimettersi e a fuggire in India dopo le violente manifestazioni di piazza che hanno provocato decine di morti nel Paese. Yunus è chiamato a riportare la pace in Bangladesh e a preparare le prossime elezioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata