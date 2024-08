Torino, 8 ago. (LaPresse) – Migliaia di aziende associate ad Assobalneari e La Base Balneare con Donnedamare si asterranno dallo sciopero convocato per domani da alcune sigle sindacali per non penalizzare consumatori, imprese e indotto. Lo riferiscono Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari e Bettina Bolla, presidente di La Base Balneare con Donnedamare. “Riconoscere la mappatura del governo per garantire vantaggi a consumatori, imprese e indotto”, hanno dichiarato. “Non è giusto – aggiungono – penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimenti balneari italiani per le loro vacanze, riconoscendone qualità e funzionalità. Per questo migliaia di aziende associate ad Assobalneari e La Base Balneare con Donnedamare, rappresentanti buona parte degli operatori balneari italiani, si asterranno dallo sciopero convocato da alcune sigle sindacali per venerdì 9 agosto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata