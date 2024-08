Vianna (Austria), 8 ago. (LaPresse/AP) – Materiale dell’Isis e di Al-Qaeda è stato trovato a casa del secondo e ultimo sospettato di un piano per attaccare durante i concerti di Taylor Swift in Austria, successivamente annullati. Lo ha detto il ministro dell’Interno austriaco, Gerhard Karner. Giovanissimo anche il secondo presunto attentatore, si tratta di un 17enne con origini turche e croate, arrestato dalle forze speciali della polizia vicino allo stadio dove si sarebbero dovuti svolgere i concerti. I nomi dei due sospettati non sono stati resi noti per motivi di privacy. Secondo i funzionari austriaci i due presunti attentatori volevano colpire fuori dallo stadio, uccidendo il maggior numero di persone con coltelli ed esplosivi fatti in casa. Il principale sospettato è un 19enne con origini nella Macedonia del nord che avrebbe ammesso i suoi piani. Il giovane “era chiaramente radicalizzato nella direzione dello Stato islamico e pensa sia giusto uccidere gli infedeli”, hanno spiegato in conferenza stampa i funzionari di sicurezza austriaci. Il secondo sospettato, invece, lavorava da qualche giorno in una società che fornisce servizi durante i concerti.

