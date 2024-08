Washington (Usa), 7 ago. (LaPresse) – “Non c’è mai stato un ticket come questo”. Così Donald Trump, in un’intervista su Fox News, in riferimento al duo democratico Kamala Harris-Tim Walz. “Questo è un ticket che vorrà portare immediatamente questo Paese al comunismo, se non prima”, ha aggiunto l’ex presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata