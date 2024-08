Roma, 7 ago. (LaPresse) – È stato sottoscritto oggi, all’Aran, in via definitiva il CCNL 2019-21 per la dirigenza del settore istruzione e ricerca. “Un intervento necessario – osserva il Segretario generale della Uil Scuola Rua Giuseppe D’Aprile – che porterà a un miglioramento significativo delle condizioni lavorative dei dirigenti, spesso caricati di responsabilità che vanno oltre le proprie competenze”.

